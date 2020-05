Bisio: “Fontana e Gallera disastrosi”

«Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. È stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione in Lombardia. Si può sbagliare all’inizio quando non si capisce la gravità, ma perservare nell’errore no. Qui il governatore Fontana e l’assessore Gallera hanno perseverato e non riconosciuto i troppi errori fatti. Devono andare a casa».

Claudio Bisio, storico conduttore di Zelig.