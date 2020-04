Emiliano: “Venite in vacanza in Puglia”

“Al contrario di quanto sostiene la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, bisogna prenotare le vacanze in Puglia: è indispensabile per consentire di organizzare al meglio l’estate sui nostri 900 chilometri di spiagge. Abbiamo la possibilità di mantenere le distanze, di sistemare le masserie più degli alberghi“.

Michele Emiliano, governatore della Puglia. Condividi!



You can leave a response , or trackback from your own site.