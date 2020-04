Crimi: “Lega e Fi non hanno niente da fare”

«Il governissimo sembra che piaccia alla Lega e a Forza Italia, ma del resto i rigurgiti di chi vuole riportare l’Italia e gli italiani all’ancien régime non sono mai venuti meno del tutto. Resto dell’idea che in un momento così difficile per la storia del nostro Paese chi ha tempo di fare alchimie e ipotesi è molto fortunato perché significa che ha tempo da perdere. Tempo che invece non abbiamo».

Vito Crimi, senatore capo politico dei 5 stelle sul no al Mes all’Eurogruppo per sostenere l’economia stoppata dal coronavirus, e a ipotesi di cadute di governo. Condividi!



