Naomi e De Luca “o’ femmenarùlo”

«Naomi Campbell è pazza di me? Guardi, se quelle cose, la signora Naomi, me le avesse dette 40 anni fa… adesso, però, ne colgo solo l’aspetto poetico».

Vincenzo De Luca, governatore della Campania.



